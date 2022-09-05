Попри війну й проблеми з логістикою, експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня, - аграрії
За вісім місяців експорт молочної продукції досяг торішнього рівня та становить 59,4 тис. тонн
Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.
"Молочна галузь України у 2022 році показує неймовірні результати своєї роботи на зовнішніх ринках: маючи величезні проблеми з логістикою за вісім місяців експорт молочної продукції досяг торішнього рівня та становить 59,4 тис. тонн. За серпень місяць торгівля молочною продукцією за кордон становила 12,7 тис. тонн, що у 2 рази більше, ніж у 2021 році. Цей місячний показник об’єму торгівлі – є найбільшим за весь 2022 рік", - пише УКАБ.
За словами аналітика УКАБ Максима Гопка, влітку торгівля вітчизняними молочними продуктами стрімко активізувалася.
"Сумарно за червень-серпень було експортовано 31,5 тис. тонн, що становить 52% фактичного експорту за перші вісім місяців 2022 року, а також на 40% більше, ніж в аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що найбільшими імпортерами української продукції є: Молдова – 4,4 тис. тонн, Польща – 2,4 тис. тонн, Китай – 900 тонн.
За інформацією УКАБ, імпорт молокопродуктів поступово скорочується. За даними організації, протягом 8 місяців було імпортовано 42,3 тис. тонн, що на 37% менше, ніж торік. За серпень ввезено в Україну 5 тис. тонн молочних продуктів, найбільше за об’ємами постачання – сирів всіх видів (3,1 тис. тонн).
“За січень-серпень сальдо (різниця між доходами і витратами, - ред.) зовнішньої торгівлі є пасивним і становить -$2,3 млн. Якщо у вересні темпи експорту залишаться такими ж як і в серпні, то сальдо зовнішньої торгівлі може бути вже активним і загальна торгівля буде більш позитивною для роботи галузі”, - йдеться у повідомленні.
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