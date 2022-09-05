Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.

"Молочна галузь України у 2022 році показує неймовірні результати своєї роботи на зовнішніх ринках: маючи величезні проблеми з логістикою за вісім місяців експорт молочної продукції досяг торішнього рівня та становить 59,4 тис. тонн. За серпень місяць торгівля молочною продукцією за кордон становила 12,7 тис. тонн, що у 2 рази більше, ніж у 2021 році. Цей місячний показник об’єму торгівлі – є найбільшим за весь 2022 рік", - пише УКАБ.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопка, влітку торгівля вітчизняними молочними продуктами стрімко активізувалася.

"Сумарно за червень-серпень було експортовано 31,5 тис. тонн, що становить 52% фактичного експорту за перші вісім місяців 2022 року, а також на 40% більше, ніж в аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими імпортерами української продукції є: Молдова – 4,4 тис. тонн, Польща – 2,4 тис. тонн, Китай – 900 тонн.

За інформацією УКАБ, імпорт молокопродуктів поступово скорочується. За даними організації, протягом 8 місяців було імпортовано 42,3 тис. тонн, що на 37% менше, ніж торік. За серпень ввезено в Україну 5 тис. тонн молочних продуктів, найбільше за об’ємами постачання – сирів всіх видів (3,1 тис. тонн).

“За січень-серпень сальдо (різниця між доходами і витратами, - ред.) зовнішньої торгівлі є пасивним і становить -$2,3 млн. Якщо у вересні темпи експорту залишаться такими ж як і в серпні, то сальдо зовнішньої торгівлі може бути вже активним і загальна торгівля буде більш позитивною для роботи галузі”, - йдеться у повідомленні.

Cтаном на 1 вересня сільське господарство України зазнало $4,3 млрд прямих та $23,3 млрд непрямих збитків унаслідок повномасштабної агресії РФ.

Урожай приблизно у 50 млн тонн зернових очікують в Україні цього року. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році, утім цього достатньо.

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