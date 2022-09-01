Україна збере близько 50 млн тонн зернових - це вдвічі менше, ніж уторік, - Всеукраїнська аграрна рада
Урожай приблизно у 50 млн тонн зернових очікують в Україні цього року. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році, утім цього достатньо
Про це на брифінгу в Медіацентрі заявив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун.
"Якщо буде 50 млн тонн, то це удвічі менше, ніж минулого року. Але це більш ніж достатньо для нас. Половину ми залишимо всередині країни, а половину вивеземо за кордон", - заявив Дикун.
На Харківщині та Донеччині найважча ситуація зі збором врожаю, адже проходить лінія фронту. Повідомляється, що чимало агропідприємств знищені російськими окупантами.
"У них логістика найдорожча нині, їм вивезти зерно звідти досить дорого. Але врожай в них цьогоріч кращий, ніж був торік, якщо говорити про ранні зернові", - каже голова Всеукраїнської аграрної ради.
Крім того, Україна втратила все зерно з областей, які потрапили під окупацію після 24 лютого. Урожай рашисти вивозять з Запорізької та Херсонської областей на Крим, а з Донбасу - на Бєлгород.
Андрій Дикун додає, що у центральних областях України цього року була посушлива погода, тож урожаю тут зібрали вдвічі менше, ніж торік.
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