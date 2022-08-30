Через "зерновий коридор" з портів України вивезено понад 1,3 млн тонн продовольства

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Напередодні з портів Одеса та Чорноморськ вийшло 3 судна, якими відправлено 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини. Також очікується захід до портів Великої Одеси трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника, та кукурудзи.

За ці вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії які попрямують до портів Ливії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини. В той же час 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів , Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.

Загалом, в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли більш ніж 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

1 серпня міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило перше судно в рамках ініціативи з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb