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"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло 6 суден зі 183 тис. тонн агропродукції

30 серпня, 2022 вiвторок
13:18
Економіка на фото: судно KARTERIA

З українських портів 30 серпня вирушило ще 6 суден із агорпродукцією, серед яких одне, найняте ООН

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

30 серпня з українських портів Одеса, Чорноморськ і Південний вийшли шість суден з агропродукцією на бортах. Серед них є судно KARTERIA. Його зафрахтувала Всесвітня продовольча програма ООН для допомоги населенню Ємену.

Загалом на бортах шести суден міститься 183 тис. тонн української агропродукції.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков каже, що менш ніж за місяць роботи "зернової ініціативи" Україна експортувала 1,5 млн тонн агропродукції. Утім кількість суден на місяць, що виходять з українських портів, треба збільшити до 100-150.

Також Кубраков зазначає, що на борту балкера KARTERIA переправляють 37,5 тис. тонн пшениці для Ємену. Він перебуває у стані гуманітарної катастрофи: згідно з даними ООН, 16 мільйонів єменців потерпають від голоду.

"Ми розуміємо свою глобальну місію та відповідальність перед країнами, яким потрібне українське продовольство. Караван, який вийшов сьогодні — черговий крок України назустріч цивілізованому світу", – підкреслив Кубраков.

  • За 29 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло вже 56 суден, які перевезли 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

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