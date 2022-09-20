Українці надають перевагу найдорожчому iPhone 14 у версії Pro Max
Топовою версією iPhone 14 Pro Max в Україні цікавиться майже половина потенційних покупців
Про це повідомляє видання thepage.ua.
Новий iPhone 14 став доступним для замовлення в Україні з 19 вересня, продаж новинки стартує вже цього тижня. Найчастіше українські споживачі цікавляться найдорожчою версією у лінійці – iPhone 14 Pro Max.
Так, за даними маркетплейсу "Алло", інтерес до iPhone 14 Pro Max виявили 43,4% тих, хто залишив запит. При цьому найбільш популярною стала конфігурація з найменшою ємністю пам'яті – на 128 Гб (її ціна складає 57499 грн). На неї довелося 47% запитів, а чорний колір Space Black бажаний для 52% запитів.
Також більше третини тих, хто залишив запит, цікавляться версією на 256 ГБ, а флагманським темно-фіолетовим Deep Purplе кольором моделі iPhone 14 Pro Max — 37%.
- Нагадаємо, Apple презентував нову лінійку техніки 7 вересня: з'явились iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.
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