Про це повідомляють на офіційному сайт Apple.

Цього року Apple презентує - iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старші версії отримають нові процесори A16 Bionic, а також екран з вирізом у формі "капсули", а не звичного "чубчика".

Смартфони оснащені кращими камерами, ціни стартуватимуть від $799.

Серед Apple Watch з'являться одразу три новинки - Apple Watch SE, Series Pro та модель Series 8 отримає потужніший процесор і більший дисплей.

Бездротові навушники AirPods Pro 2 оновили дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec для відтворення звуку кразої якості. Крім того, в кейс вбудують невеликий динамік, який спростить пошук AirPods через додаток "Локатор".

Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 на сайті, в додатку Apple TV та в YouTube.