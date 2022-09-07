Apple презентує нову лінійку iPhone, Mac і iPad. Подробиці
7 вересня о 20:00 розпочнеться презентація нової лінійки техніки від Apple
Про це повідомляють на офіційному сайт Apple.
Цього року Apple презентує - iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старші версії отримають нові процесори A16 Bionic, а також екран з вирізом у формі "капсули", а не звичного "чубчика".
Смартфони оснащені кращими камерами, ціни стартуватимуть від $799.
Серед Apple Watch з'являться одразу три новинки - Apple Watch SE, Series Pro та модель Series 8 отримає потужніший процесор і більший дисплей.
Бездротові навушники AirPods Pro 2 оновили дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec для відтворення звуку кразої якості. Крім того, в кейс вбудують невеликий динамік, який спростить пошук AirPods через додаток "Локатор".
Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 на сайті, в додатку Apple TV та в YouTube.
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