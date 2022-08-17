Про це повідомляє портал NikkeyAsia.

За даними джерел, постачальники Apple почали виробляти Apple Watch у тестовому режимі на півночі В'єтнаму. Також компанія попросила постачальників налагодити тестову виробничу лінію для MacBook, проте процес перенесення масового виробництва був повільним через пандемію та довгий ланцюжок поставок компонентів для ноутбуків.

В'єтнам є найбільшим виробничим центром Apple за межами Китаю. Диверсифікація Apple у В'єтнамі розпочалася з AirPods, масове виробництво яких розпочалося там у 2020 році. Сьогодні в'єтнамські заводи виробляють планшети iPad та навушники AirPods. За словами джерел порталу, Apple також веде переговори з постачальниками щодо створення тестових виробничих ліній для своїх розумних колонок HomePod у В'єтнамі.

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