Apple повністю припиняє виробництво плеєра iPod
Компанія Apple повідомила про припинення виробництва iPod після понад 20 років від випуску першого музичного девайсу
Про це передає пресслужба компанії.
Так, Apple сказала, що припиняє випуск iPod Touch 7-го покоління - останнього представника знакової лінійки портативних музичних плеєрів. Він продовжить продаватися, доки не закінчаться вже вироблені екземпляри, а потім назавжди зникне з ринку.
У компанії кажуть, що "дух iPod живе" у всіх її пристроях, які відтворюють музику, зокрема iPhone, iPad і HomePod Mini.
"Музика завжди була однією з найважливіших сфер діяльності Apple. А те, як iPod відкрив її сотням мільйонів користувачів у всьому світі, вплинуло не лише на музичну індустрію - це стало переосмисленням того, як ми шукаємо музику, слухаємо її та ділимося нею. Дух iPod живе і сьогодні", - зауважив старший віцепрезидент Apple із маркетингу Грег Джосвіак.
Як зазначає Apple, перший iPod вийшов у світ "понад 20 років тому". Оригінальна модель з механічним колесом прокручування та інтерфейсом FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр, а Apple виробляла моделі, які призначалися майже виключно для прослуховування аудіо до 2017 року, коли вона припинила випуск iPod Nano і Shuffle.
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