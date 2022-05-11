Про це передає пресслужба компанії.

Так, Apple сказала, що припиняє випуск iPod Touch 7-го покоління - останнього представника знакової лінійки портативних музичних плеєрів. Він продовжить продаватися, доки не закінчаться вже вироблені екземпляри, а потім назавжди зникне з ринку.

У компанії кажуть, що "дух iPod живе" у всіх її пристроях, які відтворюють музику, зокрема iPhone, iPad і HomePod Mini.

"Музика завжди була однією з найважливіших сфер діяльності Apple. А те, як iPod відкрив її сотням мільйонів користувачів у всьому світі, вплинуло не лише на музичну індустрію - це стало переосмисленням того, як ми шукаємо музику, слухаємо її та ділимося нею. Дух iPod живе і сьогодні", - зауважив старший віцепрезидент Apple із маркетингу Грег Джосвіак.

Як зазначає Apple, перший iPod вийшов у світ "понад 20 років тому". Оригінальна модель з механічним колесом прокручування та інтерфейсом FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр, а Apple виробляла моделі, які призначалися майже виключно для прослуховування аудіо до 2017 року, коли вона припинила випуск iPod Nano і Shuffle.

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