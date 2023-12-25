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OPINION

Українці не можуть дозволити собі розкіш песимізму

Руслан Рохов
25 грудня, 2023 понедiлок
14:06
Погляд Руслан Рохов

Ми маємо в усьому бачити лиш досвід, щоб краще робити вибір майбутнього наступного разу

Песимізм — це розкіш, яку євреї не можуть собі дозволити! Так казала відома киянка, прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр.

Ця цитата цілком придатна до України нашого часу.

Так, політичний клас постійно постачає нам приводи для песимізму, але ми маємо в тому бачити лиш досвід, щоб краще робити вибір майбутнього наступного разу.

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Наше майбутнє не може, і не має бути визначене іншими.

Памʼятаймо, що найтемніша ніч перед світанком!

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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