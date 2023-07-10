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Українці побачать тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов

10 липня, 2023 понедiлок
09:35
Війна з Росією

Майор Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, зазначив, що на сьогодні його бригада звільнила тисячі метрів території та поповнила обмінний фонд, взявши у полон військових армії РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ продовжує виконувати задачі у зоні своєї відповідальності на Бахмутському напрямку. Штурмові дії з відновлення територій та покращенню тактичних позицій нашої бригади успішно реалізовані. Ми маємо тисячі метрів звільненої території, також є ураження ворога та військовополонені у кількості 15 осіб регулярників армії РФ", - розказав заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Родіон Кудряшов додав, що загарбники здалися у полон внаслідок штурмових дій ЗСУ з залучанням артилерії, танків та піхоти.

"Ситуація навколо Бахмута не змінилися на 100%, але можу вас запевнити, що зараз ініціатива в руках ЗСУ. Ми бачимо висування резервів противника, його проблеми, і плануємо відповідні заходи. Я впевнений, що на цьому напрямку ви зможете побачити наші певні тактичні успіхи, які порадують не тільки ЗСУ покращенням позицій, а й цивільних, коли ми зможемо показати результати. Працюємо, тривають спекотні дні як через погодні умови, так і через динаміку дій", - підсумував Кудряшов.

  • 9 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просуваються на південь від Бахмута
  • 10 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку звільнено 24 км², на півдні - 169 км²
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
наступ ЗСУ
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