Українці побачать тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ продовжує виконувати задачі у зоні своєї відповідальності на Бахмутському напрямку. Штурмові дії з відновлення територій та покращенню тактичних позицій нашої бригади успішно реалізовані. Ми маємо тисячі метрів звільненої території, також є ураження ворога та військовополонені у кількості 15 осіб регулярників армії РФ", - розказав заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Родіон Кудряшов додав, що загарбники здалися у полон внаслідок штурмових дій ЗСУ з залучанням артилерії, танків та піхоти.

"Ситуація навколо Бахмута не змінилися на 100%, але можу вас запевнити, що зараз ініціатива в руках ЗСУ. Ми бачимо висування резервів противника, його проблеми, і плануємо відповідні заходи. Я впевнений, що на цьому напрямку ви зможете побачити наші певні тактичні успіхи, які порадують не тільки ЗСУ покращенням позицій, а й цивільних, коли ми зможемо показати результати. Працюємо, тривають спекотні дні як через погодні умови, так і через динаміку дій", - підсумував Кудряшов.