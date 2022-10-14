Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.

"Найголовніше, що ми як суспільство маємо пояснювати - що медіа та країна не лише для влади. Вони для громадян. Значна частина з них воюють, або їхні родичі воюють, або вони допомагають фронту. Ці люди заслуговують на чесне ставлення і на те, щоб держава робила все, щоб жертв було менше", - зазначив він.

На його думку, роль освіти та культури в майбутньому дуже велика, бо треба, щоб люди, які виїхали повернулися до України.

"Якщо у нас буде квазітоталітарний чи авторитарний режим, нас не те що в НАТО та ЄС не приймуть, а Росія буде продовжувати війну. Вони зараз хочуть тактичного перемир'я, щоб зупинити наступ ЗСУ, перепідготуватися і знову йти в атаку", - вважає Княжицький.

Нардеп висловив сподівання, що цього не буде, що "ми їх викинемо з наших територій".

"Потім країну треба відбудовувати і хтось це має робити. Ті, хто виїхали, мають повернутися, а вони повернуться тільки тоді, коли матимуть надію, що тут буде демократія. І якщо інвестори будуть мати таку надію, бо не лише зарубіжні держави мають нам допомагати - мають прийти приватні інвестиції. В країну з такою судовою системою, як у нас - вони не прийдуть. Тоді нащо людям повертатися. Значить, ми будемо слабими і у Росії весь час буде спокуса на нас напасти, а ми цього не можемо допустити", - підсумував Княжицький.