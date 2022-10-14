Українці повернуться з-за кордону, коли матимуть надію, що в країні буде демократія, - Княжицький
В Україні має будуватися демократія, щоб біженці повернулись додому та почали відбудовувати країну, а також, щоб у Росії не було спокуси для нового нападу
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.
"Найголовніше, що ми як суспільство маємо пояснювати - що медіа та країна не лише для влади. Вони для громадян. Значна частина з них воюють, або їхні родичі воюють, або вони допомагають фронту. Ці люди заслуговують на чесне ставлення і на те, щоб держава робила все, щоб жертв було менше", - зазначив він.
На його думку, роль освіти та культури в майбутньому дуже велика, бо треба, щоб люди, які виїхали повернулися до України.
"Якщо у нас буде квазітоталітарний чи авторитарний режим, нас не те що в НАТО та ЄС не приймуть, а Росія буде продовжувати війну. Вони зараз хочуть тактичного перемир'я, щоб зупинити наступ ЗСУ, перепідготуватися і знову йти в атаку", - вважає Княжицький.
Нардеп висловив сподівання, що цього не буде, що "ми їх викинемо з наших територій".
"Потім країну треба відбудовувати і хтось це має робити. Ті, хто виїхали, мають повернутися, а вони повернуться тільки тоді, коли матимуть надію, що тут буде демократія. І якщо інвестори будуть мати таку надію, бо не лише зарубіжні держави мають нам допомагати - мають прийти приватні інвестиції. В країну з такою судовою системою, як у нас - вони не прийдуть. Тоді нащо людям повертатися. Значить, ми будемо слабими і у Росії весь час буде спокуса на нас напасти, а ми цього не можемо допустити", - підсумував Княжицький.
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