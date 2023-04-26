Про це інформують у звіті Українського інституту майбутнього за результатами соціологічного дослідження.

"Паперові книги більш охоче як читають, так і купують учасники дослідження – 46% респондентів купували паперові книги впродовж останнього року", – підсумовують соціологи.

Українці витрачали приблизно щомісяця на друковану літературу:

14,4% – до 200 грн,

17,8% – 201-500 грн,

9% – 501-1 000 грн,

4,8% – понад 1000 грн.

Електронні книги купували близько 17% опитаних, середні витрати на місяць:

8,5% – до 200 грн,

5% – 201-500 грн,

1,9% – 501-1000 грн,

1,4% – понад 1000 грн.

Аудіокниги у 2022 та на початку 2023 років придбали близько 13% респондентів і на місяць витратили:

7,2% – до 200 грн,

3,4% – 201-500 грн,

1,2% – 501-1000 грн,

1,1% – понад 1000 грн.

Лідером за тематикою паперових, електронних чи аудіокниг, які читали до повномасштабної війни (2021 рік та початок 2022 року) була художня література – 65%, а також професійна література – 38%, медицина/здоров’я/краса – 33%, психологічний напрямок – 32%, історична /біографічна /мемуарна тематика загалом – 30%.

Після ж початку повномасштабного вторгнення вподобання читачів змінилися, популярності набули:

Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.

Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.

Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.

Також за результатами дослідження Українського інституту майбутнього "Практики читання під час війни" виявилося, що зрозуміти ситуацію сучасності українцям допомогли Т.Шевченко, Л.Костенко, С. Жадан та Дж.Орвелл.