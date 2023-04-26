Українці протягом року вдвічі частіше купували паперові книги, ніж електронні, найменш популярні - аудіокниги, - опитування
За останній рік 46% опитаних українців придбали паперові книжки на противагу електронним - близько 17% та аудіолітературі - 13%
Про це інформують у звіті Українського інституту майбутнього за результатами соціологічного дослідження.
"Паперові книги більш охоче як читають, так і купують учасники дослідження – 46% респондентів купували паперові книги впродовж останнього року", – підсумовують соціологи.
Українці витрачали приблизно щомісяця на друковану літературу:
- 14,4% – до 200 грн,
- 17,8% – 201-500 грн,
- 9% – 501-1 000 грн,
- 4,8% – понад 1000 грн.
Електронні книги купували близько 17% опитаних, середні витрати на місяць:
- 8,5% – до 200 грн,
- 5% – 201-500 грн,
- 1,9% – 501-1000 грн,
- 1,4% – понад 1000 грн.
Аудіокниги у 2022 та на початку 2023 років придбали близько 13% респондентів і на місяць витратили:
- 7,2% – до 200 грн,
- 3,4% – 201-500 грн,
- 1,2% – 501-1000 грн,
- 1,1% – понад 1000 грн.
Лідером за тематикою паперових, електронних чи аудіокниг, які читали до повномасштабної війни (2021 рік та початок 2022 року) була художня література – 65%, а також професійна література – 38%, медицина/здоров’я/краса – 33%, психологічний напрямок – 32%, історична /біографічна /мемуарна тематика загалом – 30%.
Після ж початку повномасштабного вторгнення вподобання читачів змінилися, популярності набули:
- Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.
- Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.
- Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.
Також за результатами дослідження Українського інституту майбутнього "Практики читання під час війни" виявилося, що зрозуміти ситуацію сучасності українцям допомогли Т.Шевченко, Л.Костенко, С. Жадан та Дж.Орвелл.
- У попередньому опитуванні Українського інституту майбутнього 55% респондентів висловилися, що життєві перспективи за кордоном впливають на рішення людини не повертатися на батьківщину.
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