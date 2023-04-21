Про це повідомляє NOS.

"Менш ніж через місяць після призначення спецпредставник уряду Нідерландів подав у відставку. Рон ван Дартел зробив заяви про Україну та Росію, які не сприйняли багато людей", - йдеться у повідомленні.

В інтерв’ю для однієї з книг, яку днями опублікували, ван Дартел заявив: "Українці – це теж росіяни. Ми не повинні про це забувати. Така реальність".

Крім того, він вважає, що "підтримка президента РФ Володимира Путіна більша, ніж люди думають".

МЗС Нідерландів заявило, що ван Дартел зробив свої висловлювання після відставки з дипломатичної служби й до призначення на посаду спецпредставника, хоча їх і опублікували вже після того.

"Міністр і міністерство не знали про розмову з автором книги. Ван Дартел зрозумів, що він більше не може виконувати свої обов'язки з довірою до зроблених заяв, і тому вирішив негайно піти у відставку з посади", – додали у відомстві.

Хто стане наступником ван Дартела, поки що невідомо.

Наприкінці березня його призначили спеціальним представником з питань України для налагодження зв'язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України. Раніше ван Дартел був послом у Росії, Сербії, Польщі, а також представляв Нідерланди в ОБСЄ.