Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Офіційно понад 3 000 українців перебуває в Сієні регіон Тоскана. Комуни, які реєструють українців, організовують ініціативи для наших людей. Вони надають право навчатись українцям в університетах, організовувати заходи та вести волонтерську роботу. В комунах намагаються розповідати про це всьому регіону. Оскільки, наприклад, в Сієні є волонтерські пункти, в яких збирають допомогу та відправляють до України щотижня. Також українських дітей навчають українською мовою. Українці ж можуть приєднатись до цих ініціатив та допомагати місцевим волонтерам" - розповіла Прокопчук.

Прокопчук зауважила, що без узгодження комуни будь-яка волонтерська діяльність заборонена.

"Без узгодження з комуною будь-яка волонтерська діяльність тут заборонена. Тому українці можуть долучитися до інших видів допомоги біженцям. Багато українців займаються дітьми, оскільки є багато дітей, які приїхали з сім’ями, або до родичів. Також, якщо проходить офіційна реєстрація українців в комуні, то вони мають право на безкоштовне лікування. Зокрема, відвідувати стоматолога, дитячого лікаря, а також сімейного лікаря", - додала Прокопчук.

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