Близько 70 тисяч українців попросили притулку в Італії
За останніми даними, в Італії перетнули кордон 101 204 українці. Семеро з 10 звернулися за тимчасовим захистом
Про це пише InfoMigrants з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Італії, які оприлюднили 27 квітня.
За даними видання, частині українців допомогли з розміщенням рідні та знайомі. Іншим допомогли неурядові організації. 10 000 людей розмістили в центрах надзвичайного прийому.
Неповнолітніх без супроводу в Італії трохи більш як 3000: 2600 проживають у родичів і близько 500 перебувають у спеціальних закладах.
Мер міста Прато (Тоскана) Маттео Біффоні, який є імміграційним делегатом Асоціації італійських муніципалітетів, заявив у вівторок 26 квітня, що кількість місць для розміщення має бути збільшена.
Він попросив додаткові 3000 місць для найбільш уразливих верств населення, зокрема неповнолітніх та людей, які потребують медичної допомоги. Також місцеві муніципалітети попросили фінансування у розмірі 230 мільйонів євро для розміщення неповнолітніх без супроводу.
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