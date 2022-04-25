САУ та гаубиці: Італія готова надіслати Україні важку артилерію, - ЗМІ

Про це повідомляють італійські видання Corriere della Sera та Repubblica.

Склад пакету військової допомоги може бути визначений до часу візиту прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва.

Хоч список залишається засекреченим, але італійські журналісти проаналізували наявні теоретичні можливості.

Як зазначається, наразі є лише впевненість у новій партії кулеметів, протитанкових ракет та боєприпасів – ці постачання вже затверджено. Однак ситуація на фронтах в Україні підштовхує західні уряди до відправки бронетехніки та артилерії.

В італійській армії є САУ M109 калібру 155 мм, які зберігаються з кінця холодної війни. Італійське командування зараз вивчає, скільки часу знадобиться, щоб привести їх до ладу.

"У нашій країні їх було близько трьохсот, 221 з яких пройшли програму оновлення на початку дев'яностих років", – пише Repubblica, і уточнює, що з них не менше 70 продано Пакистану і 10 передано Джибуті. Інші вимагають відновлення, яке може зайняти місяці.

Як зазначається, в Італії також є 70 ультрасучасних систем Pzh 2000 – німецьких самохідних гусеничних машин із гаубицею калібру 155 мм.

В Corriere della Sera як альтернативу бачать можливість передачі самохідних гармат SIDAM 25, які лежать на складах з часів холодної війни.

Також розглядається можливість надання кількох бойових броньованих машин Centauro, які мають вісім провідних коліс та гармату, здатну знищувати танки. Але вони використовують снаряди 105 мм, яких немає в Україні.

Обговорюється варіант відновлення старих гусеничних машин М113 для перевезення десанту: США дадуть 200 таких і на італійських складах має бути ще кілька.

Уряд Італія планує ухвалити остаточне рішення вже цього тижня.

Нагадаємо, станом на 23 квітня італійська влада повідомила, що до країни прибули понад 99 тисяч біженців з України, більшість із яких – жінки та діти

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