"Українці виграли битву за євровибір у 2014 році і платять високу ціну": Литва заявила, що терпимість Заходу стимулює РФ до подальшої агресії

Про це він заявив на зустрічі з очільниками МЗС країн ЄС, передає Delfi.



"Через агресивну політику Росії ситуація у Східній Європі залишається напруженою: Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній Україні, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито реальні для Росії загрози, хоча загроза безпеці в першу чергу походить від самої Росії", - розповів Габріелюс Ландсбергіс.



Він зазначив, що важливо зміцнювати співпрацю ЄС і НАТО для забезпечення ефективної оборонної політики, посилення східного флангу Альянсу та допомоги східним сусідам у створенні стійкості до зовнішніх загроз.



"Ми повинні нарешті вивчити уроки історії, що терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію", - наголосив очільник МЗС Литви.



"Українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році - вони заплатили і все ще платять високу ціну за європейський вибір - тому ми не можемо перед ними зачинити двері", - пояснив Габріелюс Ландсбергіс.



Міністр додав, що жодні рішення стосовно безпеки України не мають бути ухвалені без участі України.



Вн зауважив, що Євросоюз повинен не тільки зміцнювати співпрацю та діалог з Україною в галузі безпеки й оборони, але й бути готовим вжити жорстких політичних та економічних заходів, якщо Росія вирішить перейти до військових дій.

Нагадаємо, раніше Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb