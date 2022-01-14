"Українці виграли битву за євровибір у 2014 році і платять високу ціну": Литва заявила, що терпимість Заходу стимулює РФ до подальшої агресії
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що терпимість до російської агресії тільки посилює напругу і ЄС має бути готовим до жорстких заходів у разі нового нападу РФ
Про це він заявив на зустрічі з очільниками МЗС країн ЄС, передає Delfi.
"Через агресивну політику Росії ситуація у Східній Європі залишається напруженою: Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній Україні, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито реальні для Росії загрози, хоча загроза безпеці в першу чергу походить від самої Росії", - розповів Габріелюс Ландсбергіс.
Він зазначив, що важливо зміцнювати співпрацю ЄС і НАТО для забезпечення ефективної оборонної політики, посилення східного флангу Альянсу та допомоги східним сусідам у створенні стійкості до зовнішніх загроз.
"Ми повинні нарешті вивчити уроки історії, що терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію", - наголосив очільник МЗС Литви.
"Українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році - вони заплатили і все ще платять високу ціну за європейський вибір - тому ми не можемо перед ними зачинити двері", - пояснив Габріелюс Ландсбергіс.
Міністр додав, що жодні рішення стосовно безпеки України не мають бути ухвалені без участі України.
Вн зауважив, що Євросоюз повинен не тільки зміцнювати співпрацю та діалог з Україною в галузі безпеки й оборони, але й бути готовим вжити жорстких політичних та економічних заходів, якщо Росія вирішить перейти до військових дій.
- Нагадаємо, раніше Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе