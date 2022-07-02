Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українці отримали за свої стрибки 317,01 бала та поступилися лише Ю Дуан та Жень Цянь з Китаю, які набрали 341,16 бала. Бронзу виграли американці Ділейні Шнелл та Карсон Тайлер - 315,90.

Медаль Середи та Лискун стала першою в історії для збірної України, яку вона здобула на чемпіонатах світу в цій дисципліні. Загалом це перша нагорода українських стрибунів на нинішньому чемпіонаті світу в Будапешті.

Загалом на ЧС в Угорщині збірна України вже здобула десять медалей. Михайло Романчук виграв бронзу в плаванні на 5 км у відкритій воді та на дистанції 800 м вільним стилем. Дві золоті та п'ять срібних медалей українки виграли у змаганнях з артистичного плавання.

ЧС з водних видів спорту-2022

Стрибки у воду

Синхронні стрибки

Платформа, 10 м

1. Ю Дуан - Жень Цянь (Китай) – 341,16

2. Софія Лискун - Олексій Середа (Україна) – 317,01

3. Ділейні Шнелл- Карсон Тайлер (США) – 315,90

27 червня Михайло Романчук став першим в історії українцем, який здобув нагороду чемпіонату світу з плавання на відкритій воді.

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