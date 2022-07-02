Українці здобули історичну медаль на ЧС з водних видів спорту
Олексій Середа та Софія Лискун здобули срібло чемпіонату світу в стрибках у воду з платформи 10 м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українці отримали за свої стрибки 317,01 бала та поступилися лише Ю Дуан та Жень Цянь з Китаю, які набрали 341,16 бала. Бронзу виграли американці Ділейні Шнелл та Карсон Тайлер - 315,90.
Медаль Середи та Лискун стала першою в історії для збірної України, яку вона здобула на чемпіонатах світу в цій дисципліні. Загалом це перша нагорода українських стрибунів на нинішньому чемпіонаті світу в Будапешті.
Загалом на ЧС в Угорщині збірна України вже здобула десять медалей. Михайло Романчук виграв бронзу в плаванні на 5 км у відкритій воді та на дистанції 800 м вільним стилем. Дві золоті та п'ять срібних медалей українки виграли у змаганнях з артистичного плавання.
ЧС з водних видів спорту-2022
Стрибки у воду
Синхронні стрибки
Платформа, 10 м
1. Ю Дуан - Жень Цянь (Китай) – 341,16
2. Софія Лискун - Олексій Середа (Україна) – 317,01
3. Ділейні Шнелл- Карсон Тайлер (США) – 315,90
- 27 червня Михайло Романчук став першим в історії українцем, який здобув нагороду чемпіонату світу з плавання на відкритій воді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе