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Головна Спорт Українці здобули історичну медаль на ЧС з водних видів спорту

Українці здобули історичну медаль на ЧС з водних видів спорту

2 липня, 2022 субота
07:04
Спорт Олексій Середа та Софія Лискун

Олексій Середа та Софія Лискун здобули срібло чемпіонату світу в стрибках у воду з платформи 10 м

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Українці отримали за свої стрибки 317,01 бала та поступилися лише Ю Дуан та Жень Цянь з Китаю, які набрали 341,16 бала.  Бронзу виграли американці Ділейні Шнелл та Карсон Тайлер -  315,90. 

Медаль Середи та Лискун стала першою в історії для збірної України, яку вона здобула на чемпіонатах світу в цій дисципліні. Загалом це перша нагорода українських стрибунів на нинішньому чемпіонаті світу в Будапешті. 

Загалом на ЧС в Угорщині збірна України вже здобула десять медалей. Михайло Романчук виграв бронзу в плаванні на 5 км у відкритій воді та на дистанції 800 м вільним стилем. Дві золоті та п'ять срібних медалей українки виграли у змаганнях з артистичного плавання.

ЧС з водних видів спорту-2022

Стрибки у воду

Синхронні стрибки

Платформа, 10 м

1. Ю Дуан - Жень Цянь (Китай) – 341,16

2. Софія Лискун - Олексій Середа (Україна) – 317,01

3. Ділейні Шнелл- Карсон Тайлер (США) – 315,90

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