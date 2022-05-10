Українці зможуть дивитися "Євробачення" в Дії
Українці зможуть дивитися обидва півфінали та фінал "Євробачення" в Дії
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ми додали суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА в розділі Дія.TV", – пояснює він.
Сьогодні, 10 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу. Він розпочнеться о 22:00, Kalush Orchestra виступатиме під номером 6.
Другий півфінал Євробачення відбудеться 12 травня, а фінал — 14 травня.
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Букмекери оцінюють шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у 45%, наступною у списку є Італія, проте лише із 13%.
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