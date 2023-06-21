Українців попередили про технічну перерву в роботі Дії
У ніч з 21 на 22 червня Дія не працюватиме близько 2 годин
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Дії.
"Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один датацентр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Одразу після цього Дія буде готова до роботи", - йдеться у повідомленні.
Представники Дії дали пораду: якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість або витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб — краще зробіть це зараз.
- З 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
- У Дії також додали військову облігацію Нова Каховка.
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