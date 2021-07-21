Українця, якого підозрюють у піратстві, заарештували на 48 днів

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Щойно за клопотанням слідчого СБУ Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", - сказав він.



Нагадаємо, що СБУ затримала українця, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України, а саме: застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих дій щодо екіпажу морського судна.

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