Українцям слід очікувати аномалію: температура повітря знижуватиметься протягом дня

Про це передає Укргідрометцентр.

"Ось такий холод до нас вже затікає з північних широт. Він пошириться і на висоті, і біля земної поверхні також", - йдеться в повідомленні.

Завдяки такому процесу на заході та півночі країни, матимемо цікавий аномальний хід температури, коли найтеплішою залишиться ніч і ранок, а вдень температура буде знижуватись і триматиметься низькою.

Матимемо від ранкових +6°C до 0°C пізно увечері, а там іще нижче.

У центрі дещо тепліше +3°C…+8°C, а на півдні та сході +5°C…+10°C.

У Карпатах зимно - дещо нижче 0°C, тут вже буде мокрий сніг.

На заході країни будуть невеликі дощі, також нічні опади лишаться ще на першу половину дня у південній частині країни.

На Сумщині та Харківщині існує зовсім невелика вірогідність опадів, але якщо вони й будуть, то у вигляді мокрого снігу.

На решті території країни істотних опадів не чекаємо.

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