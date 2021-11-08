Українцям слід очікувати дощ із мокрим снігом і туман: якою буде погода 8 листопада

Про це повідомляє Український гідрометцентр.



Вдень у центрі України буде невеликий дощ. У Карпатах очікують помірні дощі, у горах - з мокрим снігом.



На півдні вранці буде туман.



Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура сягатиме +2°C...+7°C, а денна - +7°C...+12°C. У південних областях буде +12°C...+17°C.



У Києві та Київській області в понеділок пройде невеликий дощ, день мине без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря складатиме +7°C...+12°C.



За прогнозом, 9 та 10 листопада минуть без опадів, лише 9 листопада на півдні вночі та на сході можливі дощі.



Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 9 листопада на заході на півночі України вночі та вдень складе 0°C...+5°C, у решті областей - +4°C...+9°C; 10 листопада вночі температура знизиться до -3°C...-8°C, у південних і східних областях буде близько 0°C; денна температура коливатиметься від +1°C до +4°C. На заході України очікують +3°C...+8°C.



За прогнозами синоптиків, 11-12 листопада минуть без опадів. Нічна температура складе -1°C...-6°C, на сході знизиться до -9°C, 2 листопада коливатиметься від -3°C до +2°C, на сході температура впаде до -6°C, а вдень сягне +2°C...+8°C, на крайньому заході та півдні України температура становитиме +10°C.



На Київщині 11-12 листопада минуть без опадів. Нічна температура 11 листопада врпаде до -1°C...-6°C, 12 листопада буде коливатися від -3°C до +2°C. Удень температура зросте до +2°C...+7°C.

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