Українцям слід очікувати сніг і поривчастий вітер: погода на 23 листопада

Про це переда Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У центральних областях та на Сході України очікується мокрий сніг з дощем.

Температура повітря становитиме: на Заході України вдень 0°C…+7°C, а вночі -1°C…-4°C; на Півночі України вдень -1°C…-2°C, а вночі -4°C…-7°C; у східних областях вдень 0°C…+4°C, а вночі -1°C…+3°C; на Півдні України вдень +5°C…+8°C, а вночі +2°C…+5°C; у центральних областях вдень 0°C…+3°C, а вночі -1°C…-4°C.

У Києві очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме +1°C…+3°C, а вночі 0°C…-2°C. Швидкість північно-східного вітру 7-12 м/с.





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