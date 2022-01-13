Україну 13 січня накриють мокрий сніг, дощ і ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



На Заході України вдень очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, а також триматиметься ожеледь.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря становитиме близько 0°C, на Закарпатті - -2...-7°C.



На решті території країни синоптики опадів не прогнозують. Тільки в в північних і більшості центральних регіонів буде невеликий сніг, вітер західний 7-12 м/с.



На Півночі України температура повітря складатиме -1...-6°C, у східній частині -7...-12°C. Також синоптики попереджають про ожеледицю в усіх областях України, крім південних.



У Києві вдень буде невеликий сніг. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.



Денна температура становитиме -1...-3°C. На Київщині буде -1...-6°C.



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