Україну 13 січня накриють мокрий сніг, дощ і ожеледиця
13 січня українцям слід очікувати морози, опади, ожеледицю та вітер
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Заході України вдень очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, а також триматиметься ожеледь.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря становитиме близько 0°C, на Закарпатті - -2...-7°C.
На решті території країни синоптики опадів не прогнозують. Тільки в в північних і більшості центральних регіонів буде невеликий сніг, вітер західний 7-12 м/с.
На Півночі України температура повітря складатиме -1...-6°C, у східній частині -7...-12°C. Також синоптики попереджають про ожеледицю в усіх областях України, крім південних.
У Києві вдень буде невеликий сніг. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.
Денна температура становитиме -1...-3°C. На Київщині буде -1...-6°C.
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