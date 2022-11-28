Україну на передовій захищають близько 5 тис. жінок

Про це повідомив на Українському жіночому конгресі міністр оборони Олексій Резніков, передає Укрінформ.

При цьому, за його даними, загинула 101 військовослужовиця.

"Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок. Загинула 101 жінка- військовослужбовець. Зниклими безвісті обліковуємо 50, поранених більше 100. 50 жінок уже відзначено державними нагородами, мають звання Героїв України, на жаль, посмертно", - повідомив міністр.

За його словами, сьогодні у ЗСУ проходять службу 59 тисяч 786 жінок, із них 41 тисяча - це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тисяч - це цивільні працівниці. Це не тільки медики, це і різні спеціальності, але це все - Збройні Сили України, уточнив міністр.

Резніков зазначив, що ще влітку в ЗСУ було 38 тисяч 629 жінок-військовослужбовиць, але нині їхня кількість нестримно росте.

З початку повномастабного вторгнення Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів.

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