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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков

З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков

28 листопада, 2022 понедiлок
16:34
війна з Росією ракета

З початку повномастабного вторгнення у лютому 2022 року Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів

Відповідну інфографіку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними", - написав він.

За його словами, окупанти понесуть відповідальність за свої дії.

"Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", - наголосив Резніков.

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Новини
Україна
Росія
Олексій Резніков
ракетний удар
Міністр оборони України
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