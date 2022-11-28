З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков
З початку повномастабного вторгнення у лютому 2022 року Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів
Відповідну інфографіку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними", - написав він.
За його словами, окупанти понесуть відповідальність за свої дії.
"Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", - наголосив Резніков.
- 23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе