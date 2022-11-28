Відповідну інфографіку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними", - написав він.

За його словами, окупанти понесуть відповідальність за свої дії.

"Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", - наголосив Резніков.

23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.

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