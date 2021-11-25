Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 26 листопада очікується сильний вітер з поривами до 22 м/с, а морози вночі сягатимуть -7°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
П'ятниця в Україні буде вітряною.
Південний вітер розганятиметься до 7-12 м/с, а пориви можливі до штормових, до 15-22 м/с.
Дощів буде мало, лише аж ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одещини.
Температура повітря протягом дня підвищиться, очікується +4°C…+10°C.
На Сході та на північному сході свіжіше, +2°C…+5°C, а вночі ще й поморозить, -3°C…-7°C.
У Києві завтра опади малоймовірні. Вітер передбачається сильним.
Найближчої ночі в столиці близько 0°C, завтра вдень до +7°C.
У 27-28 листопада в Україні пройдуть періодичні дощі, буде тепло та вітряно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.17
-
EUR
Купівля 30.07Продаж 30.49
- Актуальне
- Важливе