Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

П'ятниця в Україні буде вітряною.

Південний вітер розганятиметься до 7-12 м/с, а пориви можливі до штормових, до 15-22 м/с.

Дощів буде мало, лише аж ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одещини.

Температура повітря протягом дня підвищиться, очікується +4°C…+10°C.

На Сході та на північному сході свіжіше, +2°C…+5°C, а вночі ще й поморозить, -3°C…-7°C.

У Києві завтра опади малоймовірні. Вітер передбачається сильним.

Найближчої ночі в столиці близько 0°C, завтра вдень до +7°C.

У 27-28 листопада в Україні пройдуть періодичні дощі, буде тепло та вітряно.





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