Україну накриють дощ і сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 16 грудня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



На Півночі, Заході й у Центрі України синоптик прогнозує дощ. У Карпатах випаде сніг.



У південних областях, окрім Одеської, буде суха погода.



На Сході опадів не очікується ніде, крім Харківщини.



Температура на всій території України вночі на 16 грудня становитиме -4...+3, а вдень - -1...+4. У Криму вона сягне +3+9.



У Києві 16 грудня слід очікувати вологої та хмарної погоди та дощу зі снігом. Температура повітря складе +1+3.



Синоптик зазначає, що надалі волога погода домінуватиме й на заміну дощам прийде сніг, зокрема мокрий.



Наталка Діденко також попереджає про похолодання й настання морозів від 21 грудня.



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