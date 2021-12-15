Україну накриють дощ і сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 16 грудня
15 грудня в більшості областей України йтиме дощ, а в Карпатах слід очікувати снігу
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
На Півночі, Заході й у Центрі України синоптик прогнозує дощ. У Карпатах випаде сніг.
У південних областях, окрім Одеської, буде суха погода.
На Сході опадів не очікується ніде, крім Харківщини.
Температура на всій території України вночі на 16 грудня становитиме -4...+3, а вдень - -1...+4. У Криму вона сягне +3+9.
У Києві 16 грудня слід очікувати вологої та хмарної погоди та дощу зі снігом. Температура повітря складе +1+3.
Синоптик зазначає, що надалі волога погода домінуватиме й на заміну дощам прийде сніг, зокрема мокрий.
Наталка Діденко також попереджає про похолодання й настання морозів від 21 грудня.
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