Про це повідомляє Reuters, передає Liga.Net.

Джонсон заявив своєму урядц, що Україну не можна примушувати до "поганої мирної угоди" з РФ, а держави мають зупинити тиск на Зеленського для ухвалення невигідної угоди з диктатором Володимиром Путіним.

На засіданні Кабміну очільниця МЗС Ліз Трасс додала, що Британія готує нові санкції проти РФ.

"Джонсон сказав, що погані мирні угоди не продовжуються довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, коли необґрунтована агресія Путіна окупиться", - сказав представник британського прем'єра.

4 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.