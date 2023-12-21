Україну очікує мокрий сніг і штормовий вітер: прогноз на 22 грудня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1...+4 °C, на півдні та сході буде тепліше - +4...+8 °C.

Також завтра очікується рвучкий південно-західний вітер, часом зі штормовими поривами.

У Києві буде дощ

"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптика, вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1...+3 °C.