Україну очікує мокрий сніг і штормовий вітер: прогноз на 22 грудня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 22 грудня, на території України прогнозується мокрий сніг і штормовий вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +1..+8 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1...+4 °C, на півдні та сході буде тепліше - +4...+8 °C.
Також завтра очікується рвучкий південно-західний вітер, часом зі штормовими поривами.
У Києві буде дощ
"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптика, вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1...+3 °C.
- До кінця тижня і на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе