"Україну збережено": Зеленський подякував кожному воїну, який став на захист держави в 2014-му і в 2022 році
Президент Володимир Зеленський подякував кожному воїну, який став на захист України в 2014 році і 24 лютого 2022 року, завдяки цим людям держава вільна
Про це президент сказав під час виступу на Софійській площі в Києві 24 лютого.
"Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави... Україну збережено. Волю збережено. Герої – зберегли", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що пишається всіма, хто "свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-го року і 24-го лютого".
"Ті, хто не уявляє свого життя без допомоги іншим українцям і всій нашій державі. Ті, хто стійко боронить позиції України і наближає день нашої перемоги. Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть і завдяки якій стоять мільйони українців... Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!" - сказав Зеленський.
- 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру.
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