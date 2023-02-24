Про це президент сказав під час виступу на Софійській площі в Києві 24 лютого.

"Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави... Україну збережено. Волю збережено. Герої – зберегли", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що пишається всіма, хто "свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-го року і 24-го лютого".

"Ті, хто не уявляє свого життя без допомоги іншим українцям і всій нашій державі. Ті, хто стійко боронить позиції України і наближає день нашої перемоги. Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть і завдяки якій стоять мільйони українців... Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!" - сказав Зеленський.