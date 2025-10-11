Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат

Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
15:48
Україна

Свої території європейські країни будуть берегти, а за рахунок фактично знищення цінних природоохоронних територій Закарпаття буде постачатися так звана зелена, відновлювальна енергетика для промисловості ЄС

Про це в етері Еспресо розповіла Наталія Вишневська, голова ГО "Зберегти Пікуй".

"На жаль, плани забудови нашого Карпатського регіону, підкреслю, промисловими вітроустановками передбачають використання української землі, щоб вирішити проблеми зміни клімату для європейських країн. Тобто територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка". Тому що свої території вони будуть берегти, а за рахунок фактично знищення цінних природоохоронних територій Закарпаття буде постачатися так звана зелена, відновлювальна енергетика для промисловості ЄС", - зауважила громадська діячка

За її словами, з одного боку йдеться, що Україна має дотримуватися екологічних норм та директив на шляху імплементації угоди з ЄС, а з іншого - ми вимушені критикувати  Євросоюз за те, що поводить себе не дуже коректно до України у цьому питанні.

"Проєкт фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Страхується - кредит Ощадбанку, яким напряму фінансуються проєкти в Карпатах. За нашою інформацією та моїх колег, з якими співпрацюємо, будівництво промислових вітропарків у Закарпатті передусім пов'язано з тим, що незабаром там планують збудувати завод з виробництва зеленого водню, який буде експортуватися на металургійний комбінат Словаччини. Щодо промислової вітроустановки, то середня її висота - 150 метрів, такий вітряк займає доволі велику площу, під який будується величезний бетонний фундамент, якщо не помиляюсь, близько 160 метрів у діаметрі. Тобто це велика споруда, що нависає над горами, дуже шумить та завдає шкоди довкіллю не тільки під час будівництва, бо це передбачає  дуже масштабні роботи. За різними даними,  парк вітряків буде мати від 200 до 300 таких установок на семи хребтах Закарпатських гір", - зазначила Вишневська.
 

  • Раніше повідомлялося, що через критичну ситуацію в Карпатах, де триває спорудження вітряків і знищуються праліси, відбудеться спільне засідання двох комітетів Верховної Ради – євроінтеграційного та екологічного.
Новини
ЄС
Словаччина
Європа
екологія
Технології
Закарпаття
Карпати
Війна з Росією
Марафон Київ
