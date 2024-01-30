В оборонному комітеті Ради висловилися щодо мобілізації нардепів і "відкупу" працівників

Про це членкиня оборонного комітету ВР написала у Facebook.

"Відкуп" у різних економічних формах — чи то підприємством, чи то власним коштом, або зарплатою — від військового обовʼязку. У нашому комітеті не йшли такі обговорення, частина колег не толерує такі ідеї, і я буду категорично проти такого нововведення. Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", - заявила Бобровська.

Щодо пропозиції дозволити мобілізацію нардепів, політикиня заявила, що цей крок зіграє на руку ворогові.

"Мобілізація нардепів. Як би люди їх/нас не ненавиділи, вони ж їх/нас обирали, формально вони/ми є представниками Інституції — парламенту, законодавчої гілки влади. Тільки через те, що Банкова не розуміє ролі парламенту (тому і зробила з ВР сировинний придаток), не означає, що росіяни не вичікують показати неспроможність інституцій, а відтак і довести failed state. І неважливо яким чином: чи то відправивши на фронт, чи "бахнувши по куполу", – написала Бобровська.

Вона підкреслила, що відстрочка від мобілізації для нардепів залишиться.