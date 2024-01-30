В оборонному комітеті Ради висловилися щодо мобілізації нардепів і "відкупу" працівників
Нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська категорично не підтримує ідею бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж
Про це членкиня оборонного комітету ВР написала у Facebook.
"Відкуп" у різних економічних формах — чи то підприємством, чи то власним коштом, або зарплатою — від військового обовʼязку. У нашому комітеті не йшли такі обговорення, частина колег не толерує такі ідеї, і я буду категорично проти такого нововведення. Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", - заявила Бобровська.
Щодо пропозиції дозволити мобілізацію нардепів, політикиня заявила, що цей крок зіграє на руку ворогові.
"Мобілізація нардепів. Як би люди їх/нас не ненавиділи, вони ж їх/нас обирали, формально вони/ми є представниками Інституції — парламенту, законодавчої гілки влади. Тільки через те, що Банкова не розуміє ролі парламенту (тому і зробила з ВР сировинний придаток), не означає, що росіяни не вичікують показати неспроможність інституцій, а відтак і довести failed state. І неважливо яким чином: чи то відправивши на фронт, чи "бахнувши по куполу", – написала Бобровська.
Вона підкреслила, що відстрочка від мобілізації для нардепів залишиться.
- 15 січня народний депутат України Михайло Цимбалюк висловив думку, що чинні народні депутати України мають підлягати мобілізації.
- Минулого тижня ЗМІ писали, що у Верховній Раді України готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників від мобілізації в обмін на щомісячний фіксований платіж.
- Голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для народних депутатів разом з іншими цивільними українцями.
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