Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - йдеться у тексті документа.

Заліщук починала свою кар'єру як журналістка. У 2014 році її обрали народною депутаткою до Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Вона була головою підкомітету з євроінтеграції в Комітеті закордонних справ.

У 2015 році вона стала співзасновницею платформи "Відкритий парламент" та увійшла до складу ПАРЄ, а також була заступницею члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

З 2015 до 2017 року працювала в ПАРЄ.

У лютому 2019 року стала співзасновницею руху "Дій з нами", а в травні вийшла з фракції БПП та заявила про підтримку Гриценка як кандидата від демократичних сил. У тому ж 2019 році вона балотувалася до Верховної Ради IX скликання по 199-му округу як самовисуванка, але без успіху. Того ж року стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з зовнішньої політики й залишила посаду після його відставки.

У 2020 році почала працювати позаштатною радницею в Офісі віцепрем’єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

У 2021 році була радницею голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка.