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Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції

Юлія Юліна
28 липня, 2025 понедiлок
18:52
Україна Світлана Заліщук

Президент України Володимир Зеленський 28 липня призначив народну депутатку VIII скликання від Блоку Петра Порошенка Світлану Заліщук послом у Швеції

Зміст

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - йдеться у тексті документа.

Заліщук починала свою кар'єру як журналістка. У 2014 році її обрали народною депутаткою до Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Вона була головою підкомітету з євроінтеграції в Комітеті закордонних справ.

У 2015 році вона стала співзасновницею платформи "Відкритий парламент" та увійшла до складу ПАРЄ, а також була заступницею члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

З 2015 до 2017 року працювала в ПАРЄ.

У лютому 2019 року стала співзасновницею руху "Дій з нами", а в травні вийшла з фракції БПП та заявила про підтримку Гриценка як кандидата від демократичних сил. У тому ж 2019 році вона балотувалася до Верховної Ради IX скликання по 199-му округу як самовисуванка, але без успіху. Того ж року стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з зовнішньої політики й залишила посаду після його відставки.

У 2020 році почала працювати позаштатною радницею в Офісі віцепрем’єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

У 2021 році була радницею голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка.

  • 17 липня Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, поки погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла в США.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Дипломатія
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