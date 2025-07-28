Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції
Президент України Володимир Зеленський 28 липня призначив народну депутатку VIII скликання від Блоку Петра Порошенка Світлану Заліщук послом у Швеції
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - йдеться у тексті документа.
Заліщук починала свою кар'єру як журналістка. У 2014 році її обрали народною депутаткою до Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Вона була головою підкомітету з євроінтеграції в Комітеті закордонних справ.
У 2015 році вона стала співзасновницею платформи "Відкритий парламент" та увійшла до складу ПАРЄ, а також була заступницею члена Української частини Парламентського комітету асоціації.
З 2015 до 2017 року працювала в ПАРЄ.
У лютому 2019 року стала співзасновницею руху "Дій з нами", а в травні вийшла з фракції БПП та заявила про підтримку Гриценка як кандидата від демократичних сил. У тому ж 2019 році вона балотувалася до Верховної Ради IX скликання по 199-му округу як самовисуванка, але без успіху. Того ж року стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з зовнішньої політики й залишила посаду після його відставки.
У 2020 році почала працювати позаштатною радницею в Офісі віцепрем’єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
У 2021 році була радницею голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка.
- 17 липня Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, поки погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла в США.
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