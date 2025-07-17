Стефанішина буде Уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США, поки погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла України у США

Про це він повідомив у Telegram.

На цій посаді Стефанішина працюватиме, поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США.

"Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України у Сполучених Штатах", - написав Зеленський.

Він подякував Стефанішиній, яка донедавна працювала на посаді віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за роботу на цьому напрямі й наголосив, що вона була успішною.

"Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - написав Зеленський.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав він.