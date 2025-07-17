Стефанішина буде Уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США, поки погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла України у США
Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки
Про це він повідомив у Telegram.
На цій посаді Стефанішина працюватиме, поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США.
"Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України у Сполучених Штатах", - написав Зеленський.
Він подякував Стефанішиній, яка донедавна працювала на посаді віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за роботу на цьому напрямі й наголосив, що вона була успішною.
"Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - написав Зеленський.
"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав він.
- 10 липня президент Зеленський казав, що Рустем Умєров може стати новим послом України у США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 48.27Продаж 49
- Актуальне
- Важливе