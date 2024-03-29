Зеленський провів засідання РНБО в оновленому складі: окреслив для органу 5 завдань
Президент України Володимир Зеленський 29 березня провів засідання Ради нацбезпеки й оборони в оновленому складі
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський окреслив 5 завдань, які стоять перед оновленим складом РНБО.
Перше – посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека держави.
"Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - зазначив президент.
"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", - додав він.
Четвертим завданням є посилення кібербезпеки. Президент вказав на потенціал, який має РНБО для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій. Також Зеленський очікує від органа координації всіх державних інституцій у цій сфері.
"І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - наголосив Зеленський.
- 26 березня президент України призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, звільнивши з цієї посади Олександра Литвиненка. Останній став секретарем РНБО, замінивши на цій посаді Олексія Данілова.
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