Зеленський провів засідання РНБО в оновленому складі: окреслив для органу 5 завдань

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський окреслив 5 завдань, які стоять перед оновленим складом РНБО.

Перше – посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека держави.



"Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - зазначив президент.

"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", - додав він.

Четвертим завданням є посилення кібербезпеки. Президент вказав на потенціал, який має РНБО для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій. Також Зеленський очікує від органа координації всіх державних інституцій у цій сфері.

"І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - наголосив Зеленський.