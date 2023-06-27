Укренерго модернізуватиме електромережі разом із американською компанією: є 5 напрямків співпраці
Укренерго підписало з американською компанією Cisco меморандум про співпрацю, який передбачає модернізацію мережі на основі новітніх технологій
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Укренерго розпочинає пілотний проєкт "Мережа майбутнього" з модернізації та посилення захисту магістральних мереж, впровадження технологій Інтернету речей у секторі енергетики. Згідно з повідомленням, першочергово співпраця з Cisco буде спрямована на захист технологічних мереж – виявлення потенційних кіберзагроз для них та ефективне реагування.
Також разом з CiscoУкренерго працюватиме над:
- модернізацією інфраструктури мереж та покращенням систем управління та захисту, щоб підвищити стійкість синхронізації енергосистеми з ENTSO-E, забезпечити стабільність та надійність роботи в умовах війни;
- наданням працівникам оперативної підтримки експертів прямо під час робіт через Webex експерт, щоб прискорити та покращити якість виконання робіт. Для цього на пілотній підстанції буде побудована необхідна мобільна інфраструктура зв’язку;
- навчанням та обміном досвіду для можливості впровадження сучасних технологій, розробкою спеціальних навчальних курсів;
- підтримкою реалізації проєкту балансування навантаження на водонагрівачах, спрямованого на зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання.
Cisco – заснована в 1984 році американська транснаціональна компанія, що розробляє та продає мережеве обладнання, призначене в основному для великих організацій та телекомунікаційних підприємств. Також розробляє програмне забезпечення у сфері інформаційної безпеки. Крім цього, компанія організує навчальні програми та сертифікацію фахівців у галузях мережевого обладнання та інтернету. Штаб-квартиру розташовано в Каліфорнії.
- 23 червня Укренерго приєдналося до глобальної коаліції з відновлення енергетики України.
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