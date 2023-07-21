Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину

Про це інформує пресцентр Укренерго.

"Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує сьогодні, 21 липня 2023 року. На аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Це означає, що після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

В Укренерго зауважили, що українська електроенергія буде експортуватися лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.



Натомість у вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики, залишається необхідність імпорту.

Також у НЕК "Укренерго" нагадали про те, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами Укренерго працює над можливістю збільшення цих обсягів.