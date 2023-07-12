НКРЕКП схвалила поновлення експорту електроенергії з України до Словаччини
НКРЕКП 12 липня погодила порядок розподілу доходів між операторами систем передачі України та Словаччини, що дає змогу поновити експорт електроенергії
Про це повідомила пресслужба Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Погодження вказаного Порядку між НЕК "Укренерго" та словацьким SEPS є важливою передумовою, що відкриває можливість для проведення експортно-імпортних операцій електричною енергією через транскордонний переток за напрямом Україна – Словаччина", - пояснили в Комісії.
Там зазначили, що Україна зможе експортувати електроенергію до Словаччини в години профіциту й імпортувати – в години дефіциту, що сприятиме стабілізації енергосистеми під час пікових навантажень.
Експорт електроенергії в Словаччину тривав кілька днів у квітні 2023 року, після чого SEPS його заблокувала. Укренерго пояснювало це відсутністю порядку проведення аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, який має запровадити НКРЕКП.
НКРЕКП вказує, що доходи, отримані SEPS за результатами проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності, мають розподілятися між SEPS та Укренерго у співвідношенні 50:50.
- Як повідомляла пресслужба Міненерго, станом на 12 липня дефіциту в енергосистемі України немає. При цьому в Укренерго закликали громадян економно споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.
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