Через обстріли без світла залишається частина споживачів у прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
Унаслідок ворожих обстрілів прифронтових територій України без світла залишаються 6 областей України - Запорізька, Херсонщина, Донеччина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, що через обстріли з боку росіян знеструмлювалися 8 населених пунктів у Запорізькій та 6 населених пунктів – у Херсонській області. Крім цього, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
"Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.
Також вночі росіяни завдали чергового удару по території України. Зокрема, ворожою ціллю стала Черкаська область. Унаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Було зафіксовано короткочасні вимкнення кількох ліній електропередачі, споживачі не знеструмлювалися.
Крім цього в Укренерго закликають українців щодня економити електроенергію з 16:00 до 23:00.
"Диспетчерський центр Укренерго не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Укренерго радить українцям:
- охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23 ˚С;
- вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
- переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
- вимикати світло, якщо виходите з приміщення.
"На сьогодні Укренерго не прогнозує обмежень електропостачання, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування", - додає Укренерго.
- У ніч з 11 на 12 липня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу території України. Сили ППО знищили 11 із 15 дронів, один з безпілотників влучив на Черкащині, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе