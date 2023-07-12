Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що через обстріли з боку росіян знеструмлювалися 8 населених пунктів у Запорізькій та 6 населених пунктів – у Херсонській області. Крім цього, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Також вночі росіяни завдали чергового удару по території України. Зокрема, ворожою ціллю стала Черкаська область. Унаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Було зафіксовано короткочасні вимкнення кількох ліній електропередачі, споживачі не знеструмлювалися.

Крім цього в Укренерго закликають українців щодня економити електроенергію з 16:00 до 23:00.

"Диспетчерський центр Укренерго не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Укренерго радить українцям:

охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23 ˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикати світло, якщо виходите з приміщення.

"На сьогодні Укренерго не прогнозує обмежень електропостачання, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування", - додає Укренерго.