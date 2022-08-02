Укргазбанк достроково повернув НБУ 3 млрд грн рефінансування
Державний Укргазбанк 2 серпня 2022 року достроково погасив кредит рефінансування на суму 3 млрд грн, отриманий від Національного банку України
Про це повідомила пресслужба Укргазбанку.
"2 серпня 2022 року державний Укргазбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 3 млрд гривень, отриманого від Національного банку України у поточному році", - пише Укргазбанк.
Також пресслужба банку зазначила, що погашення відбулося завдяки залученню коштів юридичних та фізичних осіб у липні цього року.
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