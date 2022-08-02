Укргазбанк достроково повернув НБУ 3 млрд грн рефінансування

Про це повідомила пресслужба Укргазбанку.

"2 серпня 2022 року державний Укргазбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 3 млрд гривень, отриманого від Національного банку України у поточному році", - пише Укргазбанк.

Також пресслужба банку зазначила, що погашення відбулося завдяки залученню коштів юридичних та фізичних осіб у липні цього року.

Укргазбанк заявив про готовність віддати готівку в рублях російським військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

Шість українських банків підписали договір консорціумного кредитування з Укравтодором.