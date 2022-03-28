Укргазбанк пропонує по 100 тис. рублів готівкою російським військовим, які здадуться в полон зі зброєю й технікою
Укргазбанк заявив про готовність віддати готівку в рублях російським військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю
Про це повідомила пресслужба банку у Facebook.
"Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава. До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим героїчним Збройним силам та віддати всю техніку та зброю", - йдеться у повідомленні.
Там гарантують виплати готівкою.
"Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно. Зокрема, готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою по 100 тисяч рублів готівкою", - заявили у банку.
Там назвали полон шансом зробити "бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини "на цукор"
"Маємо надію, що наші колеги по банківському сектору також підтримають таку ініціативу", - йдеться у заяві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе