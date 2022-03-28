Укргазбанк пропонує по 100 тис. рублів готівкою російським військовим, які здадуться в полон зі зброєю й технікою

Про це повідомила пресслужба банку у Facebook.



"Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава. До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим героїчним Збройним силам та віддати всю техніку та зброю", - йдеться у повідомленні.



Там гарантують виплати готівкою.



"Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно. Зокрема, готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою по 100 тисяч рублів готівкою", - заявили у банку.



Там назвали полон шансом зробити "бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини "на цукор"



"Маємо надію, що наші колеги по банківському сектору також підтримають таку ініціативу", - йдеться у заяві.

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