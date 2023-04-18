Укргідрометцентр повідомив, коли очікується пік весняного водопілля, можливе підтоплення населених пунктів
Представник гідрометцентру заявив, що згідно з прогнозами, пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня, можливе підтоплення населених пунктів
Про це інформує начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.
"Точно сказати про дату, на яку припаде пік водопілля, неможливо, тому що це – процес гідродинаміки, тобто руху води по річищу. В нас є, за прогностичними даними, період 10 днів, з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів", – каже Перевозчиков.
Станом на ранок 18 квітня встановлено рівні небезпеки:
- "жовтий" – у Волинській та Рівненській областях;
- "помаранчевий" – у Київській та Чернігівській областях;
- "червоний" – у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на ділянках Дніпра у районах Чернігівщини поблизу Білорусі.
"На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації (в Києві, - ред.), навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз - максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", - наголосив фахівець.
Начальник відділу гідрологічних прогнозів зазначив, що 2022-2023 роки є унікальними в гідрологічній ситуації, адже формування такого водопілля востаннє спостерігалося у 2013 році.
Раніше ми повідомляли, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Через весняне водопілля на півночі України підтоплено 500 домогосподарств.
- 14 квітня на Київщині підтопило село через підвищення рівня води у Десні.
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