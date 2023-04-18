Про це інформує начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

"Точно сказати про дату, на яку припаде пік водопілля, неможливо, тому що це – процес гідродинаміки, тобто руху води по річищу. В нас є, за прогностичними даними, період 10 днів, з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів", – каже Перевозчиков.

Станом на ранок 18 квітня встановлено рівні небезпеки:

"жовтий" – у Волинській та Рівненській областях;

"помаранчевий" – у Київській та Чернігівській областях;

"червоний" – у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на ділянках Дніпра у районах Чернігівщини поблизу Білорусі.

"На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації (в Києві, - ред.), навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз - максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", - наголосив фахівець.

Начальник відділу гідрологічних прогнозів зазначив, що 2022-2023 роки є унікальними в гідрологічній ситуації, адже формування такого водопілля востаннє спостерігалося у 2013 році.

Раніше ми повідомляли, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Через весняне водопілля на півночі України підтоплено 500 домогосподарств.