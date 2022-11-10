Укрнафту та Укртатнафту очолив колишній керівник WOG Корецький
ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" очолив колишній генеральний директор автозаправної компанії WOG
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на посаді директора ПАТ "Укрнафти" Корецький замінив Олега Геза. Це сталося 10 листопада. А посаду директора Укртатнафти Сергій Корецький обійняв 9 листопада. Там він замінив Павла Овчаренка.
Раніше Сергій Корецький працював молодшим аналітиком групи компаній "Континіум". У 2007 році став гендиректором компанії "Континіум". З 2013 по 2018 роки працював СЕО в автозаправній мережі WOG.
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7 листопада стало відомо, що активи Укрнафти та ще чотирьох компаній передали до Міністерства оборони.
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Увечері 8 листопада офіс ПАТ "Укрнафта" заблокували озброєні люди, які не пропустили до робочих місць працівників компанії. Згодом СБУ заявило, що проводить заходи для передачі підприємства до держвласності. БЕБ також додало, що проводить обшуки Укрнафти через ухиляння від податків.
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