Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. В СБУ заявили, що забезпечують передачу компанії до держвласності
Офіс ПАТ "Укрнафта" починаючи з вечора 8 листопада заблокували озброєні працівники СБУ та не допустили співробітників і керівників компанії на робочі місця
Про це повідомила Укрнафта на фейсбуці.
"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", - ідеться в повідомлені.
Зазначають також, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали жодних документів, які стосуються діяльності Товариства в новому форматі. Відсутнє також і рішення суду, яке б дозволяло проведення силових дій на території офісу ПАТ "Укрнафта".
Натомість СБУ повідомила, що здійснює превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України. Також це робиться задля передачі підприємства до держвласності.
Такі свої дії СБУ пояснює тим, що днями Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта". Це сталося після проведення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік", - зазначають в СБУ.
Також перевіряють дані щодо можливих порушень, які допомогли збільшити прибуток компанії під час виготовлення пального.
Наразі компанії готують підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).
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7 листопада стало відомо, що активи Укрнафти та ще чотирьох компаній передали до Міністерства оборони.
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