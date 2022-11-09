Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. В СБУ заявили, що забезпечують передачу компанії до держвласності

Про це повідомила Укрнафта на фейсбуці.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", - ідеться в повідомлені.

Зазначають також, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали жодних документів, які стосуються діяльності Товариства в новому форматі. Відсутнє також і рішення суду, яке б дозволяло проведення силових дій на території офісу ПАТ "Укрнафта".

Натомість СБУ повідомила, що здійснює превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України. Також це робиться задля передачі підприємства до держвласності.

Такі свої дії СБУ пояснює тим, що днями Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта". Це сталося після проведення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік", - зазначають в СБУ.

Також перевіряють дані щодо можливих порушень, які допомогли збільшити прибуток компанії під час виготовлення пального.

Наразі компанії готують підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).

7 листопада стало відомо, що активи Укрнафти та ще чотирьох компаній передали до Міністерства оборони.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb