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Головна війна з Росією Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін в одній з країн-членів НАТО

Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін в одній з країн-членів НАТО

11 січня, 2023 середа
16:54
війна з Росією Укроборонпром

Укроборонпром налагодив серійне виробництво удосконалених 82-мм мінометних пострілів в одній з країн-членів НАТО. Кількість осколків міни у 2-2,5 раза більша за стандарт

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що серійне виробництво покращених мін налагоджено в одній з країн-членів НАТО. За даними Укроборонпрому, артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

"Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно", - додає пресслужба.

  • 20 грудня речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад повідомила, що в Україні розгорнуто виробництво артилерійських снарядів. "Щоб мати змогу подавати снаряди нашій артилерії, ми зробили серійне виробництво на теренах України. Раніше ми завозили ці снаряди з-за кордону, шукаючи їх на складах партнерів. Однак, склади вичерпуються, і тих обсягів, які ми щомісяця нарощуємо - недостатньо. Ми заручилися підтримкою союзників і будемо збільшувати обсяги виробництва снарядів на закордонних потужностях, тобто за кордоном", - розповіла Сад.

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Укроборонпром
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