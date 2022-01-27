Укрпошта оголосила тендер на закупівлю банківських терміналів

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.



"Сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти вашу картку в селі (з "ковідною" 1000, пенсією чи зарплатою) більше не стоятиме на порядку денному в нашій країні. І, звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку", - написав він.



Смілянський додав, що перший термінал для прийому карток з'явився в Укрпошті у 2018 році, а у грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів).



Нагадаємо, Укрпошта у січні-вересні 2021 року збільшила чистий прибуток в два рази - до 131 млн грн.