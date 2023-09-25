Укрпошта оголосила випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною"

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Новий благодійний поштовий блок (збираємо на дрони), на який ми відкриваємо передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо всі знають, як ця техніка показує себе в бою", – написав він.

Фото: сайт Укрпошти

Смілянський додав, що "ракетна серія" марок із зображенням ATACMS, Storm Shadow, Taurus тощо обов’язково буде, але трохи згодом.

Передзамовити блок і заодно долучитися до благодійного збору на безпілотники для українського війська можна за цим посиланням: bit.ly/markazbroya. Придбати марку у відділеннях можна буде з 29 вересня.

Фото: сайт Укрпошти

Поштовий набір "Зброя Перемоги. Світ з Україною" коштує 166 грн, він включає:

блок марок "Зброя Перемоги. Світ з Україною"

картку "Зброя Перемоги. Світ з Україною"

конверт "Зброя Перемоги. Світ з Україною.

До річниці найпотужнішої контрнаступальної операції Збройних Сил на Харківщині, 16 вересня, Укрпошта презентувала блок марок - Харків, Балаклія, Куп'янськ та Ізюм