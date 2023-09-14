"Міста Героїв. Харківщина": Укрпошта випустила марки, присвячені найпотужнішій контрнаступальній операції ЗСУ

Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Рівно рік тому я з командою проїхав по щойно звільненим Ізюму, Балаклії та Купʼянську, щоб побачити, що залишили окупанти і як швидко ми можемо відновити роботу. Це був переломний момент на користь миру на українських умовах. Ці міста створені не з бетонних стін, а з людей, що роблять надможливе", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що блок марок "Міста Героїв. Харківщина" присвячують Збройним Силам України, які в короткий термін провели найпотужнішу контрнаступальну операцію з часів Другої світової. Також марки випустили на честь місцевих жителів, які, попри загрозу катувань, здавали позиції ворога.

"У вересні 2022 року ЗСУ стрімкими контрударами звільнили від окупантів майже всю область. Харківщина вистояла завдяки відвазі військових та звичайних людей. Завдяки тим, хто проклав евакуаційні маршрути, хто збив російський штурмовик над небом Харкова, хто врятував безцінний музейний експонат, хто своїм опором та сміливістю допоміг звільнити рідну землю. Патріоти-слобожанці показали приклад стійкості та незламності й продовжують боронитися від нападів агресора", - йдеться в описі до поштового набору.

До блоку увійшли чотири марки - "Харків", "Балаклія", "Куп'янськ" та "Ізюм".

Ескізи поштового випуску розроблені креативною агенцією I AM IDEA. Загальний тираж - 75 тисяч.

Вартість блоку марок 72 грн. Придбати його можна в онлайн-магазині та у відділеннях по всій країні.

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