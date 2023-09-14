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"Міста Героїв. Харківщина": Укрпошта випустила марки, присвячені найпотужнішій контрнаступальній операції ЗСУ

14 вересня, 2023 четвер
08:31
Суспільство На фото: Марка "Міста Героїв. Харківщина"

До річниці найпотужнішої контрнаступальної операції Збройних Сил на Харківщині Укрпошта презентувала блок марок - Харків, Балаклія, Куп'янськ та Ізюм

Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Рівно рік тому я з командою проїхав по щойно звільненим Ізюму, Балаклії та Купʼянську, щоб побачити, що залишили окупанти і як швидко ми можемо відновити роботу. Це був переломний момент на користь миру на українських умовах. Ці міста створені не з бетонних стін, а з людей, що роблять надможливе", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що блок марок "Міста Героїв. Харківщина" присвячують Збройним Силам України, які в короткий термін провели найпотужнішу контрнаступальну операцію з часів Другої світової. Також марки випустили на честь місцевих жителів, які, попри загрозу катувань, здавали позиції ворога.

"У вересні 2022 року ЗСУ стрімкими контрударами звільнили від окупантів майже всю область. Харківщина вистояла завдяки відвазі військових та звичайних людей. Завдяки тим, хто проклав евакуаційні маршрути, хто збив російський штурмовик над небом Харкова, хто врятував безцінний музейний експонат, хто своїм опором та сміливістю допоміг звільнити рідну землю. Патріоти-слобожанці показали приклад стійкості та незламності й продовжують боронитися від нападів агресора", - йдеться в описі до поштового набору.

До блоку увійшли чотири марки - "Харків", "Балаклія", "Куп'янськ" та "Ізюм".

Ескізи поштового випуску розроблені креативною агенцією I AM IDEA. Загальний тираж - 75 тисяч.

Вартість блоку марок 72 грн. Придбати його можна в онлайн-магазині та у відділеннях по всій країні.

Цікаві новини Укрпошти

9 червня в Україні стартував 2 етап обміну ламп розжарювання на LED у відділеннях Укрпошти.

12 квітня, на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.

Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!" на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.

16 червня Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях. 

23 червня Укрпошта презентувала марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.

З 1 липня Укрпошта відкривала відділення за максимально можливими графіками роботи та будуть відкриті у вихідні дні.

Акціонерне товариство "Укрпошта" улітку знизило вартість доставлення посилок з України за кордон до 18%.

Харків
Укрпошта
марки
ЗСУ
Ігор Смілянський
Балаклія
Харківщина
Ізюм
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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